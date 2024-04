Everywhere I go, le anticipazioni del 17 aprile

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 17 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, i l divieto delle relazioni sul posto di lavoro costringe Demir a scegliere tra i suoi principi e i suoi sentimenti. Mentre Selin piange disperata sul suo letto, Demir va a fare visita a Vedat. Ibo lo raggiunge per cercare di difendere la sua amica.

Dopo questo incontro, Demir torna a casa e si scusa con Selin mentre lei dorme. Il giorno successivo Selin trova un jenga con un messaggio romantico da parte di Demir, che le lascia intendere la sua decisione. Qualche ora dopo si ritrovano davanti allo studio, pronti a entrare insieme e a rimuovere il divieto.

Alara cerca di sabotare ancora una volta la loro storia, cercando di sondare il terreno coi ragazzi, per scoprire se sono a conoscenza della loro convivenza e per far passare Selin come una bugiarda. Quando Alara scopre che Ayda e Merve fanno di tutto per evitare di festeggiare il matrimonio nel giardino di Selin, si reca nell'ufficio di Demir per fargli credere che i colleghi sanno tutto sin dal principio.

Nella puntata precedente, pubblicata martedì 16 aprile, invece, i ragazzi della Artemim sono in trepida attesa del verdetto di Demir riguardo al licenziamento di Bora o Merve.

Inutili sono i tentativi di far togliere il divieto di avere relazioni sul posto di lavoro, Demir appare irremovibile. Selin è molto delusa perché il divieto ovviamente riguarderebbe anche lei e l'impossibilità di avere una relazione con Demir.

Alara nel frattempo resta ferma nei suoi intenti, chiedendo un incontro a Burak per proporgli un altro modo per mandare all'aria la relazione tra Selin e Demir. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

