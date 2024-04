Everywhere I go, le anticipazioni del 15 aprile

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 15 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, i ragazzi della Artemim sono preoccupati per i provvedimenti che Demir potrebbe prendere dopo essere venuto a conoscenza del matrimonio, avvenuto in segreto, tra Bora e Merve. Tuttavia decidono di affrontare la situazione tutti insieme, restando uniti, recandosi a casa di Ayda per passare la sertata insieme.

Demir è molto deluso dal comportamento tenuto da Selin e si sfoga con Vedat, ma alla fine decide di affrontarla chiedendole di tornare a casa. Dopo il loro rientro a casa, i due avranno un lungo confronto sull'accaduto. Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 12 aprile, invece, Demir e Selin sono ancora dispersi nel bosco. Azmiye, per far in modo di lasciarli da soli, dice di averli sentiti al telefono e che stanno bene nonostante non sia vero. Alara e Burak discutono rinfacciandosi a vicenda la mancanza di risultati nel conquistare rispettivamente Demir e Selin.

Burak, per dimostrare di essere migliore di quanto pensi Alara, decide di andare a cercare Selin nel bosco. Selin e Demir raggiungono la casa del guardiano e davanti al fuoco continuano a raccontarsi episodi della loro vita. I due piano piano si avvicinano sempre di più fino a baciarsi. Burak li trova poco dopo e si rende conto che è successo qualcosa tra i due.

Tornati in hotel sani e salvi, Burak viene accolto come un eroe. Sia Demir che Selin fingono di essere molto stanchi per poter rimanere da soli nelle rispettive stanze. Azmiye racconta le sue impressioni a Firuze e Leyla, sue complici nel cercare di far scoccare la scintilla tra Demir e Selin. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE