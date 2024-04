Everywhere I go, le anticipazioni dell'11 aprile

Eveywhere I go, le anticipazioni dell'episodio 31

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 11 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, tutti gli impiegati della Artemim partecipano ad una gita aziendale organizzata da Alara, dove sono stati invitati anche Leyla, Firuze e Ibo.

Alara organizza una gara a squadre e la competizione fra Alara e Selin sarà alle stelle, così come la tensione fra Selin e Demir. Tuttavia, dopo l'ennesima discussione, Selin va a dormire in una barca in mezzo al lago e Demir, nel tentativo di ritrovarla, finisce in acqua. Quando i due cercano di ritrovare la via del ritorno, improvvisamente si rendono conto di esserci persi nel bosco. Nell'episodio precedente, pubblicata mercoledì 10 aprile, invece, Alara torna in anticipo da Parigi per stare più tempo possibile con Demir e porta con sé una sorpresa: invita tutto il gruppo dei ragazzi della Artemim per un weekend fuori città, permettendo loro di invitare chiunque desiderino. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

