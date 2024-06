Everywhere I go, le anticipazioni del 10 giugno

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 10 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir e Selin si godono la pace appena ritrovata. Durante la cena Selin suggerisce di chiudere la Artemim e così lasciarsi alle spalle tutti i loro problemi. Merve riceve una notifica dal tribunale: è stata fissata la data per l'udienza del divorzio. Proprio in quel momento si rende conto che sta finalmente superando la rottura con Bora. Nella puntata precedente, pubblicata venerdì 7 giugno, Yildirim sveglia Burak nel cuore della notte per parlargli: vuole distruggere Demir e Selin per aver ingannato sua figlia Alara. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

