Everywhere I go, le anticipazioni del 4 marzo

Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen) è la nuova commedia romantica turca in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella puntata, disponibile da lunedì 4 marzo, Demir comunica ai dipendenti le nuove regole aziendali, tra cui il divieto di avere relazioni tra colleghi, suscitando preoccupazioni in Merve e Bora.

A turno, invita i dipendenti nell'ufficio per un colloquio individuale ma, essendo a conoscenza della loro relazione, convoca Merve e Bora insieme mettendoli di fronte a una scelta: uno dei due deve lasciare la Artemim entro fine mese. La coppia discute e si allontana.

Mentre Selin cerca di consolare Merve, con l'aiuto di Ayda architetta un piano chiamato "Operazione Ghepardo", ispirandosi alle caratteristiche dell'animale che ricordano Demir.

Demir nel frattempo ha preso possesso della stanza di Selin, rimodernandola e spostando le sue cose in soggiorno o nella dependance. Ayda e Selin approfittano dell'assenza del capo per organizzare una riunione serale in ufficio con Ferruh, Burak, Merve e Bora per discutere dei dettagli del piano per far andare via Demir, ma l'incontro si trasforma in una festa.

Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 1 marzo, Selin è una ragazza che vive da sola a Istanbul e lavora in uno studio di architettura. Demir è un architetto che ha deciso di tornare a Istanbul dopo aver passato molti anni in Giappone.

I due si conosceranno in un modo un po' insolito: entrambi hanno acquistato la stessa abitazione. Da subito il loro incontro si trasfora in uno scontro per far valere i propri diritti sulla casa.

Ma le sorprese non finiscono qui. Demir si presenta come nuovo direttore dell'Artemim, lo studio di architettura in cui lavora Selin.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE