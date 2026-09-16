Erica - Una detective per caso, come finisce la serie

Scopriamo cos'è successo alla fine dell'ultima puntata de Erica - Una detective per caso, la serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Scianna.
Potete vedere l'ultima puntata della serie, andata in onda mercoledì 16 settembre su Canale 5, nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, trovate tutte le puntate de Erica - Una detective per caso in streaming gratis.
Erica e Leonardo risolvono il caso che ruota attorno alle misteriosi aggressioni a Piombino e all’inquietante passato della nonna della piccola Elisa.
Giulio non riesce ad accettare la fine della relazione con Lucia, che ora ha definitivamente voltato pagina grazie a Francesco.
Nel frattempo, Marco si convince a lasciare un paio delle chiavi di casa sua a Fabio. I due innamorati lasciano così da parte le incomprensioni degli ultimi giorni.
Nell'ultima scena di Erica - Una detective per caso, Erica decide di lasciare più spazio a Leonardo nel suo ruolo di padre e poi gli chiede di sposarlo.