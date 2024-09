Endless Love, le trame della settimana dal 9 al 13 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 9 al 13 settembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 9 al 13 settembre

Mentre Nihan ed Emir stanno discutendo sull'accordo matrimoniale, Kemal irrompe in azienda per rivelare ad Emir che, dal momento che si è impossessato scorrettamente delle quote della Alacahan Holding, gli ha teso una trappola.

Eda, in difficoltà con Deniz, decide di portarla da Nihan. La donna cerca di nasconderla alla vista di Kemal, ma Kemal riconosce la bambina e manifesta i suoi sospetti sulla paternità della piccola. Emir, interrogando Zeynep, capisce che Kemal è ormai convinto di essere il vero padre della bambina. Kemal non ha alcuna intenzione di arrendersi fino a quando non scoprirà la verità e, per questo motivo, mantiene sotto costante sorveglianza la casa di Nihan.

Contemporaneamente, cerca di persuadere Hakan che Ozan non si è suicidato, ma il poliziotto gli presenta delle prove che lo inducono a dubitare delle proprie convinzioni.

Nihan, esasperata dalla costante presenza di Kemal, chiede persino l'aiuto di Asu per tenerlo lontano. Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia, ma Nihan non vuole che lo scopra e, ovviamente, nemmeno Emir. Determinato a verificare se è il padre della bambina, Kemal si prepara a fare un test del DNA.

Intanto, durante una cena con i suoi genitori, sua sorella Zeynep e Asu, Kemal accusa Zeynep di aver causato il suicidio di Ozan.

