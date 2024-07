Endless Love, le trame della settimana dal 29 luglio al 2 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 29 luglio al 2 agosto durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto

Le informazioni che Vildan ha diffuso su internet stanno causando problemi a tutti. Asu svela a Fehime e Huseyin che il loro figlio Tarik è un assassino. Durante una riunione aziendale, Kemal si compiace per l'assenza di Emir, ma deve ricredersi quando Nihan decide, a sorpresa, di assumere il ruolo di suo marito in azienda, durante la sua assenza. Zeynep chiede ad Asu di incontrarsi per parlare. All'appuntamento si presenta anche Emir che porta via Asu. Zehir, al quale Kemal aveva chiesto di osservare la donna a distanza, la segue permettendo a Kemal di raggiungere il luogo in cui Asu è stata condotta da Emir. Alla richiesta di spiegazioni da parte di Kemal sulla evidente tensione tra Emir e Asu, quest'ultima la attribuisce ad un chiarimento necessario. Asu ha scoperto infatti che, secondo Nihan, il padre del bambino di Zeynep sarebbe in realtà Emir.

