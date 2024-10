Endless Love, le trame della settimana dal 28 ottobre al 2 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 28 ottobre al 2 novembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre

Banu origlia la conversazione tra Zeynep e Tarik e la riferisce ad Emir, rivelandogli che è stata proprio Zeynep a mettere in salvo Kemal.

Asu lascia a Kemal un messaggio in segreteria offrendogli il suo aiuto. Poi va a casa della famiglia Soydere, ma Fehime, influenzata dai sospetti di Zehir, la caccia in malo modo. Kemal si è nascosto con Deniz. Tutti lo stanno cercando. Da un lato c'è la polizia: Hakan ha saputo da Zeynep che Deniz è in realtà la figlia di Kemal, ma deve fare comunque il suo dovere e arrestare il rapitore. Dall'altro lato c'è Emir, che mette in moto tutte le sue risorse per ritrovare la bambina. Kemal e Nihan decidono che la cosa migliore da fare per evitare che Emir faccia in qualche modo sparire Deniz sia portarla in un luogo sicuro accudita dai genitori di Kemal, ma la piccola si riempie di bollicine rosse e i due decisono di portarla in ospedale.

