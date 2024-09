Endless Love, le trame della settimana dal 23 al 29 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Neslihan Atagül (Nihan Sezin); Burak Özçivit (Kemal Soydere) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 23 al 29 settembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e il weekend alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 23 al 29 settembre

Emir dichiara al padre Galip di voler incastrare Kemal in una trappola. Nel frattempo, Kemal organizza con l'aiuto di Ayhan un piano per ottenere la fiducia di Reshat Salkin.

Nihan cerca di mantenere le distanze da Kemal, ma il suo matrimonio con Emir è in crisi, dato che Emir desidera di più da lei.

Kemal e Ayhan pianificano il sequestro di Reshat, mentre Emir ordina a Tufan di trovarlo.

Kemal scopre, con l'aiuto di Leyla e Ayhan, che la data di morte dei genitori di Asu è stata falsificata, sospettando che Asu sia in realtà la sorella di Emir. Per confermare questa teoria, Leyla e Ayhan si dirigono a Zonguldak per indagare ulteriormente.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE