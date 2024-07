Endless Love, le trame della settimana dal 22 al 26 luglio

Kemal in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 22 al 26 luglio durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 22 al 26 luglio

Ozan è turbato e infuriato per la decisione di Zeynep di lasciarlo e di andarsene di casa, incolpando la sua famiglia per l'accaduto. Dopo essere stato rifiutato da Banu, Tarik tenta ancora e le propone il matrimonio per la seconda volta. La donna, sotto costrizione e ricatto da parte di Emir, accetta, seppur controvoglia. Durante la festa per la raccolta fondi, Emir si muove furtivamente negli uffici seguendo le direttive di un ricattatore anonimo che gli ha garantito di svelare l'identità del misterioso "fratello". Dopo una rapida ricerca, la polizia trova Emir nell'archivio e procede al suo arresto. Fuori dal commissariato, Kemal si confronta con la famiglia Sezin e i suoi fratelli, che sono profondamente turbati dagli eventi. Emir è ancora trattenuto in centrale perché la polizia ha la certezza che nasconda qualcosa.

