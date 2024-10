Endless Love, le trame della settimana dal 21 al 26 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Melissa Aslı Pamuk (Asu Alacahan), Burak Özçivit (Kemal Soydere) e Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 21 al 26 ottobre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 21 al 26 ottobre

Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la notte dell'incidente. Tuttavia, Asu interviene per proteggere il marito, coprendolo e offrendo una falsa versione dei fatti.

Nihan supera l'intervento e viene portata in reparto. Kemal, preoccupato e desideroso di vederla, riesce a intrufolarsi in ospedale grazie all'aiuto di Zehir e Vildan.

Kemal decide di prendere in mano la situazione per proteggere Deniz da Emir, temendo che voglia portarla all'estero.

Durante il trasloco di Leyla, Kemal tenta di introdursi nella casa di Emir per portare via Deniz. Anche se viene scoperto dalle guardie di sicurezza, si scopre che il suo era solo un diversivo, e Deniz viene portata via con successo.

Nel frattempo, Emir continua a cercare disperatamente Deniz, e riesce a scoprire dove si trovano i genitori di Kemal.

