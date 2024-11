Endless Love, le trame della settimana dal 21 al 23 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Melissa Aslı Pamuk (Asu Alacahan) e Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 21 al 23 novembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5, in onda il giovedì in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 21 al 23 novembre

Asu suggerisce a Tarik di incastrare Gürcan per fargli apparire come il colpevole del tentato omicidio di Nihan.

Zehir scopre che Gürcan è gravemente malato, ma nonostante ciò, l'uomo non rivela chi lo ha pagato per il tentato omicidio.

Leyla annuncia a Vildan che presto si sposerà con Ayhan, ma Emir cerca vendetta contro Asu per l'incidente che ha coinvolto Nihan.

Emir rivela a sua madre che Asu è la responsabile dell'incidente di Nihan. Nihan, che ha sentito tutto, affronta i due fratelli, mentre Kemal viene informato della verità e decide di chiedere il divorzio ad Asu.

Dopo che Asu scopre che Kemal ha chiesto il divorzio, scoppia una furibonda lite tra lei, Kemal, e Nihan.

Kemal e Nihan riescono finalmente a localizzare Gürcan, il quale rivela il nome della persona che ha commissionato il tentato omicidio di Nihan.

Nel frattempo, Emir e Galip sono sempre più ansiosi per l'assenza di Asu, mentre si avvicina la riunione del consiglio.

