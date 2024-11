Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 2 al 7 dicembre novembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5.

Endless Love: le anticipazioni dal 2 al 7 dicembre

Nihan viene portata in cella, mentre Asu viene interrogata e riesce ad essere piuttosto credibile agli occhi di Mercan. Poco dopo, Nihan viene rilasciata perché Asu ritira la denuncia.

L'indagine di Kemal e Nihan si conclude: la scoperta dell'identità dell'assassino di Ozan travolge tutti come una valanga.

Intanto, Nihan vorrebbe recuperare il rapporto con Kemal, ma lui ha bisogno di tempo. Leyla rivela a Kemal di aver scoperto un'anomalia nell'aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding.

Kemal incontra Nihan in carcere e la rassicura: nessuno potrà separarli e lui riuscirà a farla scarcerare.

Emir è sicuro di avere un piano infallibile: pensa che Nihan, di fronte alla minaccia di perdere Deniz in una causa di divorzio, resterà con lui.

Nel frattempo, però, Kemal informa Emir di avere testimoni che potrebbero far ricadere su di lui le accuse mosse a Nihan, ma Emir ha già trovato qualcuno pronto a dichiararsi colpevole al suo posto.

Infine, il matrimonio di Zeynep e Hakan sta per essere celebrato, ma le cose non vanno come previsto.

