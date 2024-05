Endless Love, le trame della settimana dal 19 al 25 maggio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Kemal e Zeynep in una scena di Endless love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 19 al 25 maggio durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte, il sabato e la domenica alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 19 al 25 maggio

Ozan va a parlare con Nihan, che si è momentaneamente trasferita da Leyla, per cercare di convincerla a tornare a casa, ma la ragazza non sente ragioni.

Intanto, Ozan e Zeynep decidono di trasferirsi presso la famiglia di lui, nella villa di Emir, ma quando Tarik lo scopre, si infuria con Kemal.

Kemal non accetta la scelta della sorella di sposarsi di nascosto e si sente in colpa per aver abbandonato la famiglia nel momento del bisogno.

Nel frattempo, Vildan prega Kemal di riportare a casa sua Zeynep, per proteggere Ozan, ma il ragazzo non è disposto a lasciarla.

Nihan, informata del tentato suicidio di Ozan, accorre in ospedale e gli assicura che riporteranno a casa Zeynep.

Infime, Kemal va a trovare Ozan per fargli una proposta: darà a lui e Zeynep tutto l'aiuto economico che serve, a patto che se ne vadano di casa, lontani da Emir e Vildan.

