Endless Love, le trame della settimana dal 16 al 22 giugno

Neslihan Atagül (Nihan Sezin), Burak Özçivit (Kemal Soydere) e Ruzgar Aksoy (Tarik Soydere) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 16 al 22 giugno durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il venerdì in seconda serata, il sabato e la domenica alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 16 al 22 giugno

Kemal ha chiaramente un piano in mente ma, prima di attuarlo, è deciso a fare in modo che suo fratello Tarik e sua sorella Zeynep si riconcilino.

Nel frattempo, Emir e Kemal si affrontano in miniera finchè Emir non estrae una pistola e Kemal reagisce.

Nihan e Kemal si nascondono in un rifugio segreto per godersi dei momenti sereni insieme. Emir, intanto, è impegnato a gestire la situazione con gli ispettori dell'Antitrust.

Ozan, in una conversazione telefonica con la sorella Nihan, le assicura che si costituirà per darle la possibilità di scappare da Emir e di condurre una vita serena con Kemal.

Zeynep è molto preoccupata per il bambino che porta in grembo, perchè teme che Emir gli possa fare del male.

Infine, Kemal vede Nihan spaventata e triste perché non sa che Emir ha trovato il loro nascondiglio e ha minacciato Nihan di ucciderlo.

