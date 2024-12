Il riassunto e le reazioni della puntata della serie turca Endless Love in onda giovedì 19 dicembre in prima serata su Canale 5

Nei nuovi episodi della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 19 dicembre in prima serata su Canale 5, Zeynep incontra Mujgan e le rivela che sta aspettando un bambino da Emir. Nihan viene costretta a nascondersi in un rifugio da Emir, ma nella notte intervengono Kemal e Ayhan per liberarla. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE