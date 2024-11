Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 5 novembre, Zeynep confessa a Kemal di essere andata in ospedale da Ozan prima della sua morte. Intanto, Emir tende una trappola a Nihan: grazie a uno stratagemma, l'uomo chiama alcuni giornalisti per far credere a tutti che Nihan abbia dimenticato Deniz in macchina per più di due ore. Kemal dice a Nihan di credere nell'innocenza di Zeynep, ma è convinto che la ragazza stia ancora nascondendo qualcosa.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 5 novembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato.

