Il riassunto della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda giovedì 30 maggio su Canale 5

Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 30 maggio, Nihan tenta di fuggire dal magazzino dove è rinchiusa, ma viene fermata dagli uomini di Taner.

Onder incontra Leyla a casa di Kemal. La donna ringrazia l'uomo per i documenti e lo perdona per le azioni che l'hanno fatta soffrire in passato.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 30 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

