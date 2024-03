Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 15 marzo su Canale 5, in occasione di un incidente durante gli scavi in cui dimostra competenza e sangue freddo contribuendo alla salvezza di tutti i minatori coinvolti, Kemal diventa anche socio dell'imprenditore che lo aveva assunto. Nel frattempo, Nihan si è sposata con Emir e vive con la sua famiglia nella casa di lui, ma le cose non vanno affatto bene. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 15 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE