Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 10 maggio, Nihan si reca da Leyla che le conferma di essere sua zia. Nel frattempo, Emir incontra Zeynep e, manipolandola attraverso una fitta rete di bugie, porta la ragazza a dichiarargli di essere innamorata di lui. Kemal denuncia Emir, che viene prelevato dalla polizia, mentre Vildan chiama gli avvocati per mandarli alla centrale in difesa dell'uomo. Nihan va a casa di Kemal e, in lacrime, gli racconta di aver scoperto il segreto di Leyla, e gli rivela il motivo che l'ha spinta ad accettare la proposta di matrimonio di Emir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 10 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

