Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda domenica 19 maggio, Kemal è arrabbiato e deluso perché non accetta la scelta della sorella di sposarsi di nascosto. L'uomo si sente in colpa perché capisce di aver abbandonato la famiglia nel momento del bisogno, mentre avrebbe dovuto essere più presente, e crede che se si fosse occupato personalmente di Zeynep tutto questo non sarebbe mai accaduto. Onder, grazie all'aiuto di Emir, raggiunge Zeynep e Ozan che, dopo essersi sposati, sono fuggiti assieme. L'uomo cerca di convincere il figlio e la neo-nuora a trasferirsi in casa con lui e il resto della famiglia. Emir non è convinto delle buone intenzioni di Zeynep e tra i due è guerra aperta. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 19 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

