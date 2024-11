Scopriamo la nuova programmazione dell'amata soap turca Endless Love in onda su Canale 5

Da giovedì 21 novembre, l'amata soap turca Endless Love (Kara Sevda) torna in onda nel pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10.

Endless Love andrà in onda anche il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:45.

Nel video qui sopra, le anticipazioni della settimana di Endless Love.

Endless Love: le anticipazioni dal 21 al 30 novembre

Asu consiglia a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo apparire come il vero colpevole. Nel frattempo, Zehir scopre l'indirizzo di Gurcan e, quando Kemal e Nihan arrivano sul posto, scoprono che Tarik li ha già preceduti. Emir, con un inganno, fa arrivare Asu e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe dove c'è una macchina con l'impianto idraulico e i freni rotti. Emir vuole così costringere Asu a guidare l'auto per vendicarsi del tentato omicidio ai danni di Nihan. L'incontro viene interrotto da Mujgan, che facendosi accompagnare da Nihan sul posto, ferma Emir e cerca di convincere Asu a dare al fratello ogni documento con cui potrebbe essere ricattato. Asu torna a casa serena, ma Kemal le comunica la sua intenzione di divorziare. Quando la donna scopre che Nihan è presente e tra lei e i due amanti scoppia una violenta discussione.

