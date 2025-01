Endless Love (Kara Sevda), l'amatissima serie turca in onda su Canale 5, giunge all'atto finale. Cresce l'attesa per scoprire come si risolverà la guerra tra Emir e Kemal, protagonisti di un durissimo scontro che ha coinvolto anche gli altri personaggi della soap. Le nuove puntate di Endless Love andranno in onda lunedì 3 e martedì 4 febbraio alle 14.10 su Canale 5, mentre lo stesso martedì 4 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la puntata finale. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni del 3 e del 4 febbraio

Asu viene aiutata a fuggire dall'ospedale psichiatrico dal medico, ma finisce per colpirlo e fuggire da Emir.

Kemal, Nihan e Deniz tentano di raggiungere l'aeroporto, ma Nihan viene avvelenata e rapita nel bagno.

Si scopre che Adem è la talpa che informa Baran ed Emir dei movimenti di Kemal.

Zeynep viene rapita con una scusa, ma è un espediente per rapire Ayhan e Zehir.

Emir si fa arrestare in ospedale sapendo che porterà la polizia a Zehir. Kemal inaspettatamente lo aiuta a fuggire per salvare Ayhan.

