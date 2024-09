Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 6 settembre su Canale 5, Kemal viene assolto ed esce di prigione. Intanto, Nihan ha avuto una bambina e si è trasferita in Inghilterra. Emir però vuole riavere sua moglie e decide di far rapire la bambina per costringere Nihan a tornare da lui. Nihan, sconvolta, si precipita da Emir e vorrebbe denunciarlo per il reato che ha commesso, ma la polizia arresta Nihan per diffamazione. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE