Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso giovedì 23 maggio su Canale 5, Zeynep assicura a Kemal di amare Ozan e di essere fuggita da casa Sezin per via dei forti contrasti con Vildan. Per questa ragione, Kemal decide che non ostacolerà l'amore tra i due.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE