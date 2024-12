Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 21 dicembre su Canale 5, Kemal incontra Emir e lo costringe a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan. Nel giorno dei festeggiamenti per la notizia del divorzio, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà la paternità di Deniz. Emir ha un durissimo confronto con suo padre; poco dopo torna a casa e resta scioccato di fronte alla sua nuova realtà famigliare senza Nihan e Deniz. Kemal apprende costernato che sua sorella non ha mai smesso di amare Emir: infatti Zeynep, pur non volendo fare del male a suo fratello, è entusiasta della nuova situazione di Emir, e fa una mossa che neanche lo stesso Kozcuoglu si aspettava. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 21 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

