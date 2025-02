Endless Love, i personaggi che ci hanno lasciato

La serie turca Endless Love (Kara Sevda) lascia il pubblico con un finale tragico, segnato dalle morti dei suoi personaggi principali.

Le ultime scene si concentrano sullo scontro finale tra Kemal Soydere ed Emir Kozcuoğlu. Kemal si sacrifica per salvare la sua amata Nihan. Kemal ed Emir muoiono in un'esplosione.

Non sono solo Kemal ed Emir a incontrare un destino tragico nella serie. Nel video qui sopra, scopriamo tutti i personaggi che sono morti in Endless Love.

Endless Love, come muoiono i personaggi

Önder Sezin, padre di Nihan, muore per un infarto in ospedale dopo aver appreso del suicidio del figlio Ozan, che si scoprirà poi essere stato un omicidio per mano di Tarık Soydere, il fratello di Kemal. Tarık strangola Ozan nella sua stanza d'ospedale, poco dopo che Zeynep aveva tentato di soffocarlo senza successo.

Anche Tufan Kaner, il braccio destro di Emir, viene investito da un camion mentre insegue Asu. Il cerchio si chiude con il suicidio di Hakkı Alacahan, zio di Asu e capo di Kemal, che si toglie la vita di fronte al suo nemico Galip.

