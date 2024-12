Endless Love, perché non va in onda il 23 dicembre

Endless Love non andrà in onda lunedì 23 dicembre: scopriamo perché e quando ricomincia la serie turca

La serie turca Endless Love non va in onda lunedì 23 dicembre. Scopriamo il perché e quando ricomincia la serie turca di Canale 5.

Perché Endless Love non va in onda il 23 dicembre

Endless Love non andrà in onda nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre perché al suo posto è previsto La magia del Natale, commedia romantica con Jessica Lowndes, Brendan Penny e Tim Matheson. Marie, pubblicitaria di successo, vede rinascere il suo spirito natalizio quando la madre comincia a mandarle gli addobbi festivi di famiglia. Man mano che le arriva ogni decorazione, nella vita di Marie si succedono cambiamenti positivi, tra cui la conoscenza con il bell'infermiere Nate. Nel cast troviamo Tim Matheson, celebre per West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, e Jessica Lowndes, Adrianna Tate-Duncan nella serie televisiva 90210.

Quando ricomincia Endless Love su Canale 5

I fan di Endless Love non devono attendere a lungo perché la serie turca di Canale 5 tornerà con una nuova puntata sabato 28 dicembre alle ore 16.

Nel corso della puntata, Kemal e Nihan si trovano in tribunale per l'udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante il ritardo di Emir, che desta qualche preoccupazione, il divorzio è ufficiale. Emir, però, continua a tramare alle spalle di Kemal per ottenere la sua vendetta.

Zeynep fa visita a Tarik in carcere, nella speranza che il fratello accetti la sua relazione con Emir, essendo certa che l'arrivo del figlio Poyraz lo cambierà mettendo fine alla guerra contro Kemal. Con sua sorpresa viene poi accompagnata da un premuroso Emir ad una visita di controllo.

