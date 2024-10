Endless Love, Nihan bacia Kemal: "Voglio amarti con tutto il mio cuore"

Nella puntata di venerdì 18 ottobre di Endless Love, Kemal scopre che Deniz è sua figlia e, per proteggerla da Emir, vuole portare via la bambina a Nihan.

I due hanno un acceso scontro: Kemal accusa Nihan di avergli negato la possibilità di essere padre. "Mi hai fatto vivere il dolore più grande al mondo. Non si può nascondere una figlia a suo padre" sostiene Kemal.

Nihan cerca di spiegargli il motivo per cui ha agito così: "Non potevo fare altrimenti, stavo per dirtelo. Quando eri in prigione, sono venuta da te due volte, ma mi hai sempre voltato le spalle".

Poco dopo, però, Nihan si lascia andare a una dichiarazione d'amore nei confronti di Kemal: "Tu e Deniz dovete essere felici, lontano da tutti i pericoli. Voglio solamente amarvi. Voglio amarti per sempre Kemal, amarti finché sarò viva. Voglio amarti Kemal, con tutto il mio cuore". A questo punto scatta un bacio intenso tra i due.

Endless Love, come prosegue la storia tra Nihan e Kemal?

Nei prossimi episodi, Nihan sarà vittima di un incidente per colpa di Asu. La donna, infatti, chiederà a uno scagnozzo di manomettere i freni della macchina di Nihan,

Nihan rimarrà gravemente ferita e avrà bisogno di molto sangue. Kemal, ricordandosi che Zeynep ha un gruppo sanguigno compatibile con quello di Nihan, andrà a prendere sua sorella per portarla in ospedale, ma Emir vorrà impedirglielo.

