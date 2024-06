Endless Love, le trame della settimana dal 23 al 28 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 23 al 28 giugno durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il venerdì in seconda serata, il sabato e la domenica alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 23 al 28 giugno

Kemal sfida Emir ad una "roulette turca": dovranno spararsi a vicenda finché uno dei due non colpisce l'avversario. In questo modo nessuno dei due uscirà vincitore. Nel frattempo, Asu viene a sapere da Emir che Kemal è tornato in città e si arrabbia con Tufan perché non ha seguito le sue indicazioni ed ha incastrato il suo amato. Kemal vuole dimostrare che l'aggressione a Leyla è stata ordinata da Emir, ma non ha prove sufficienti. Intanto, Kemal decide di seguire Nihan ed Emir per avere conferma della sua sensazione che Nihan menta. Nihan sorprende Zeynep in camera di Emir che, per sviare i suoi sospetti, le fa credere che la ragazza sia entrata in camera per recuperare la pistola di Kemal e Zeynep sta al gioco. Infine, Emir decide di coinvolgere attivamente Nihan negli affari dell'azienda con il compito di dirigere un'iniziativa benefica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE