Nella puntata di martedì 25 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Asu apprende da Emir che Kemal è tornato in città e si arrabbia con Tufan perché evidentemente l'uomo non ha seguito le sue indicazioni e ha incastrato il suo amato. Kemal è convinto che Nihan sia stata in qualche modo costretta a rinunciare alla sua fuga e decide di indagare. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

