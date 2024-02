Una piccola anticipazione delle trame di Dreams and Realities delle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio. La soap opera turca prosegue dal lunedì al venerdì con un nuovo episodio al giorno sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche altri contenuti esclusivi.

Dreams and Realities, le trame della settimana dal 19 al 23 febbraio

Sergen fissa un servizio fotografico per i dipendenti e Dicle, guardando la foto in cui è accanto a lui, decide confessargli che non ha un fidanzato.

Nel frattempo, Setenay e Gunes si ritrovano in commissariato per due motivi diversi: la prima per aver aggredito verbalmente Emre e la seconda per essersi introdotta in casa di Selin alla ricerca di indizi sulla morte di Meryem.

Dicle mette alla prova Sergen con una serie di test trovati su internet, ma lui sembra molto distaccato.

Intanto, Gunes scopre che Alaz ha avuto una relazione con Mehves e, nonostante perda un po’ di fiducia in lui, decide di dargli una seconda possibilità.

Infine, Setenay si lincenzia ma, prima di accettare un nuovo lavoro, vuole sentirsi tranquilla e in pace con sé stessa.

