La serie turca Dreams and Realities, disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, si conclude con la prima stagione. Molti fan, appassionati delle storie che vedono per protagoniste Dicle, Gunes, Setenay e Melike, si chiedono se le vicende continueranno con una seconda stagione.

Al momento non è prevista la seconda stagione di Dreams and Realities, ma su Mediaset Infinity è possibile vedere in streaming tutti i 26 episodi che compongono la prima. L'ultimo episodio è stato pubblicato lunedì 4 marzo.

Dreams and Realities, la trama e il cast

Dreams and Realities parla di un gruppo di amiche ambiziose che vivono in modesti quartieri di Istanbul. Parliamo di Dicle, aspirante scrittrice, Gunes, avvoato, Setenay, curatrice d'arte, e Melike, imprenditrice edile. Le donne devono anche indagare sulla misteriosa morte di una loro quinta amica, Meryem. Chi l'ha uccisa e perché?

Nel cast della serie troviamo Özge Gürel, Aybuke Pusat, Melisa Pamuk, Yesim Ceren Bozoglu, Serkay Tutuncu, Yusuf Cim, Beyza Sekerci, Ekin Mert Daymaz e Gokce Yanardag.

Dreams and Realities, le anticipazioni del finale

Durante un intenso confronto, Gunes accusa Melike riguardo a sua figlia Masal mentre Setenay affronta Emre per la perdita del suo lavoro in banca. Successivamente, Emre e Setenay decidono di collaborare per aprire una boutique-café dopo che Melike trova un locale adatto per la galleria.

Dove guardare la serie Dreams and Realities

Tutte le puntate di Dreams and Realities sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.

