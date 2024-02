Il riassunto della puntata di Dreams and Realities pubblicata martedì 27 febbraio su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata di Dreams and Realities, pubblicato su Mediaset Infinity martedì 27 febbraio, Dicle e Setenay scoprono che l'ex ragazza di Mete, il testimone corrotto da Mehves, si allena nella stessa palestra di Emre. Così, le due ragazze decidono di andare lì ed estorcerle qualche informazione.

Melike lascia Yigit per non costringerlo a un matrimonio senza figli, ma l'uomo escogita un piano per farla ingelosire e convincerla a tornare insieme.

Nel frattempo, Alaz ha ormai deciso di raccontare tutta la verità a Gunes e sembra pronto anche a testimoniare.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 27 febbraio.