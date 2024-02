Dreams and Realities, la puntata del 6 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato martedì 6 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Melike cerca di spiegare alla polizia il furto di tutte le sue password e non riesce a darsi pace per essere stata lei stessa a fornirle al ladro.

Setenay deve affrontare la divisione del mobilio della casa in cui avrebbe dovuto vivere da sposata con Emre e la situazione degenera inevitabilmente in una lite tra sua madre e la sua ex futura suocera.

Intanto, il rapporto fra Gunes e Alaz è sempre più stretto, ma Gunes dove presto scontrarsi con la figlia del Signor Taner per il possesso degli effetti personali di Meryem.

A Dicle, per il suo nuovo articolo, viene dato il compito di segnare tutte le spese che comporta un'uscita a cena con il proprio fidanzato. Avendo, però, mentito sul fatto di essere fidanzata, finge di essersi lasciata. Sergen, il suo capo, le propone di andare a cena con lui. Questo mette Dicle in un forte stato di agitazione.

