Dreams and Realities, la puntata del 5 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato lunedì 5 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, le ragazze decidono di partire per la luna di miele che Setenay avrebbe dovuto fare con Emre, nella speranza di riuscire a superare la morte di Meryem, finché non capiscono che il viaggio non è d'aiuto e tornano a casa.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE