Dreams and Realities, la puntata del 26 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato lunedì 26 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Gunes, dopo essersi fatta scappare sotto gli occhi il testimone del caso che Meryem definiva la sua assicurazione sulla vita, decide di non indagare più sulla morte della sua amica.

Nel frattempo, Dicle è tornata al lavoro e accetta un invito da parte di Sergen, salvo poi agitarsi perché pensa di non avere il vestito adatto all'occasione. Questo crea un malinteso per cui Sergen pensa che Dicle non sia in realtà interessata a uscire con lui. Con un abile quanto inaspettato stratagemma, Dicle risolve la situazione.

Setenay accetta a malincuore un lavoro da commessa in attesa di trovare l'impiego giusto, ma all'improvviso Emre si presenta nel negozio in cui lavora e ciò la spinge a fingere di essere solo una cliente e a spendere un sacco di soldi in capi inutili.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

