Dreams and Realities, la puntata del 20 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato martedì 20 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Setenay e Gunes si ritrovano entrambe in commissariato. La prima, Setenay, deve rispondere di una denuncia per schiamazzi, per aver aggredito verbalmente Emre e aver iniziato con lui una lite per strada; Gunes invece è stata colta sul fatto mentre si introduceva in casa di Selin alla ricerca di indizi sulla morte di Meryem ed è scattato l'allarme.

Dicle, accompagnata da Sergen, il quale non vede l'ora di passare del tempo insieme alla ragazza, va a recuperarle entrambe. Nel frattempo Dicle si rivolge a Melike per chiederle se Ygit, visto che lavora nelle forze dell'ordine, può intervenire in qualche modo per dar loro una mano.

Arrivati al commissariato, Dicle e Sergen sorprendono Gunes e Alaz a baciarsi. Nel frattempo, Setenay non vuole sentire le ragioni di Emre e si rifiuta di ascoltarlo. In seguito, arrivano tutti insieme da Melike che ha chiamato Ygit controvoglia.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

