Dreams and Realities, la puntata del 19 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicata lunedì 19 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sergen fissa un servizio fotografico per i dipendenti. Dicle osserva la foto in cui è accanto a lui e decide di dirgli che non ha un fidanzato, ma poi ripiega su un altro progetto: farsi accompagnare alla cena aziendale da un amico e fingere di lasciarlo davanti a Sergen. Dopo un paio di tentativi, il piano riesce, ma Sergen, dispiaciuto, consiglia alla ragazza una terapista di coppia per rimettere in piedi il rapporto.

Melike invita a cena Yigit che si lascia scappare che vuole una famiglia numerosa. Lei è assolutamente contraria ad avere figli e lui, pur non lasciandola, le chiede un po' di tempo per riflettere.

Setenay vuole dirne quattro a Emre, ma non riesce a trovare le giuste parole. Si fa aiutare da Firat che butta giù qualche frase particolarmente dura e colorita. Lei sembra incapace di dire certe espressioni, poi però va sotto casa di Emre e lo affronta a male parole. I vicini chiamano la polizia e i due vengono portati in commissariato.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE