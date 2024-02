Dreams and Realities, la puntata del 12 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicata lunedì 12 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Dicle e Firat decidono di iniziare a fare il giro di tutte le profumerie di Istanbul per provare a individuare la persona che i due sospettano possa essersi introdotta nella casa di Meryem la notte in cui Meryem è morta, cercando, fra i tanti, di riconoscere il suo profumo, profumo che Firat ricorda di aver sentito quella notte.

Nel frattempo, i due ex mancati coniugi Setenay ed Emre continuano a incontrarsi in segreto, ma la pressione della famiglia e le paure di essere scoperti aumentano.

Mehves si offre di aiutare Gunes con il documento di Meryem su cui è scritto "la mia assicurazione sulla vita". Melike non riesce a credere di aver incontrato un uomo che le sembra perfetto e prova a trovargli tutti i difetti del mondo. Dicle si mette nei guai a causa del debito della sua carta di credito.

