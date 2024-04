Aybüke Pusat (Günes), Yesim Ceren Bozoglu (Melike), Özge Gürel (Dicle) e Beyza Sekerci (Meryem) in Dreams and Realities

L'amata serie serie turca Dreams and Realities – La forza dei sogni (titolo originale: Hayaller ve Hayatlar) torna in televisione: a partire da mercoledì 10 aprile sarà infatti in onda alle 14.40, dal lunedì al venerdì, su La5; mentre tutti gli episodi restano disponibili anche on demand, gratuitamente, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Dreams and Realities: la trama della serie turca

La serie narra le vicende di cinque giovani donne con i rispettivi sogni da realizzare. Donne ambiziose che vivono in modesti quartieri di Istanbul: Dicle aspira a diventare una scrittrice famosa, Gunes avvocato, Setenay vorrebbe diventare una curatrice di mostre d'arte e Melike imprenditrice edile. In attesa di realizzarsi, si accontentano di lavoretti per sbarcare il lunario e si innamorano. La loro vita cambia, però, con la morte improvvisa della loro amica Meryem, avvenuta in circostanze misteriose. Chi l'avrà uccisa e per quale motivo?

Dreams and Realities: il cast della serie

Nel cast di Dreams and Realities, troviamo l'attrice turca Özge Gürel, nota e amata dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr Wrong - Lezioni d'amore. Özge ha ottenuto il successo internazionale grazie al personaggio di Oyku in Cherry Season - La stagione del cuore. Sul set di questa serie ha conosciuto il futuro marito Serkan Çayoğlu, il protagonista maschile. Gürel interpreta Dicle, una delle donne protagoniste, a fianco di Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem). Oltre a Gurel, i fan più attenti delle serie turche ritroveranno dei volti a loro familiari. Serkay Tütüncü, nel ruolo di Alaze, aveva interpretato il cuoco Ozan in Mr. Wrong. Alican Aytekin, che in Dreams and Realities è Cihan, aveva interpretato Seyfi in Love Is in the Air.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE