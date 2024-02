Setenay, Dreams and Realities

Nella prossima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da giovedì 29 febbraio, Su e Asli vogliono intervistare Setenay ed Emre, diventati famosi sui social per il modo plateale in cui si è conclusa la loro storia. I due restano da soli nell'ufficio e scoprono di essere stati ingannati e che nessuno dei due avrebbe voluto accettare quell'intervista. Setenay vorrebbe aprire la sua galleria d'arte e chiede un prestito alla banca di Emre. Nell'episodio precedente, pubblicato mercoledì 28 febbraio, Mehves ricatta il commesso della gioielleria dove Alaz ha comprato gli orecchini per Meryem, dicendogli che racconterà a tutti che ha preso una mazzetta per tacerlo e costringendolo a dire la verità a Gunes. La notizia, ovviamente, farà precipitare Gunes in uno stato di grande sconforto. Non si presenterà all'appuntamento che aveva con Alaz e si rifiuterà di incontrarlo la sera, quando lui andrà a bussare alla sua porta. Anzi, manderà sua madre a restituirgli gli orecchini che lui aveva comprato per Meryem. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

