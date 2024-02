Gunes, Dreams and Realities

Nella prossima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da mercoledì 28 febbraio, Mehves ricatta il commesso della gioielleria dove Alaz ha comprato gli orecchini per Meryem, dicendogli che racconterà a tutti che ha preso una mazzetta per tacerlo e costringendolo a dire la verità a Gunes. La notizia, ovviamente, farà precipitare Gunes in uno stato di grande sconforto. Non si presenterà all'appuntamento che aveva con Alaz e si rifiuterà di incontrarlo la sera, quando lui andrà a bussare alla sua porta. Anzi, manderà sua madre a restituirgli gli orecchini che lui aveva comprato per Meryem. Nell'episodio precedente, pubblicato martedì 27 febbraio, Melike e Yigit indagano e vanno all'indirizzo trovato sulla patente di Mete. Chiedono a tutti i passanti, ma non riescono a raccogliere informazioni di nessun tipo. Dicle chiede a Cihan di indagare e lui pretende in cambio dei costosi auricolari. Una volta ottenuti, scopre che ha un rapporto con Buse, ragazza molto sportiva che frequenta la stessa palestra di Emre. Setenay lo chiama e gli chiede di invitare lei e Dicle. Quest'ultima aggancia Buse e riesce a farla parlare. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

