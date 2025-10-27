"Mio figlio non si sarebbe mai tolto la vita perché amava troppo la vita". A Dentro la Notizia parla Lucian Vladic, padre di Alex Vladic, il giovane trovato senza vita a Ostia dopo essere precipitato da un balcone. L'uomo ricorda come Alex fosse "un ragazzo molto sereno, allegro, con tanti sogni nel cassetto" e "non vedeva l’ora di diventare padre".

Secondo quanto raccontato da Lucian, il figlio "non avrebbe mai lasciato la moglie da sola una notte intera". L’uomo si dice convinto che "sia stato attirato con l’inganno" a Ostia, dove il corpo sarebbe stato rinvenuto la sera del 22 settembre.