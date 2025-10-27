"Mio figlio non si sarebbe mai tolto la vita perché amava troppo la vita". A Dentro la Notizia parla Lucian Vladic, padre di Alex Vladic, il giovane trovato senza vita a Ostia dopo essere precipitato da un balcone. L'uomo ricorda come Alex fosse "un ragazzo molto sereno, allegro, con tanti sogni nel cassetto" e "non vedeva l’ora di diventare padre".
Secondo quanto raccontato da Lucian, il figlio "non avrebbe mai lasciato la moglie da sola una notte intera". L’uomo si dice convinto che "sia stato attirato con l’inganno" a Ostia, dove il corpo sarebbe stato rinvenuto la sera del 22 settembre.
"Quello che c’è scritto sul verbale della procura è che è stato ritrovato un ombrello con sopra delle tracce biologiche", dichiara, aggiungendo che "forse è stato utilizzato per percuoterlo prima dell’omicidio". E ancora: "Si tratta di un omicidio, non di un suicidio".
Lucian Vladic è commosso: "Chiedo al PM di rilasciare il nulla osta per riavere la salma di mio figlio e dargli una degna sepoltura. Senza la salma noi non possiamo più vivere".
L’uomo aggiunge: "Io voglio soltanto che si faccia giustizia per lui".