Uccide moglie e figlio a Benevento, parla il fratello maggiore: "Non ha mai mostrato segni di violenza"

Dopo una caccia all’uomo durata dodici ore, Salvatore Ocone, imprenditore agricolo di 58 anni, sarebbe stato arrestato per il duplice omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio quindicenne, e per aver ferito la figlia sedicenne. A Dentro la notizia parla il figlio maggiore, Mario, scampato alla tragedia perché vive e lavora a Rimini.
Mario ricorda come ha appreso la notizia: "Mi hanno informato ieri mattina i carabinieri. Ho ricevuto una chiamata dei carabinieri. Il resto l’ho letto sul giornale". L’ultimo contatto con i genitori risale a pochi giorni prima: "Li ho sentiti venerdì sera. Sembrava tutto normale".
La famiglia si preparava a un anniversario importante: "Avrebbero festeggiato 25 anni di matrimonio".
Sul padre, l’uomo accusato della strage, Mario dichiara: "Non ha mai mostrato segni di violenza. Anzi, a noi era sempre molto vicino. Nessuno si aspettava un gesto del genere". Poi aggiunge: "Ai tempi gli volevo bene".
Sul movente, legato a un possibile disagio psicologico, il figlio risponde: "Se nessuno se l’aspettava, nessuno poteva evitarlo. Non c’è mai stato segno di violenza, segno di qualche litigio".
Il pensiero va poi alla sorella, Antonia: "Sta in coma farmacologico e speriamo si riprenda". Di lei dice: "Era una ragazza molto sorridente, sempre dolce". Sul fratello minore: "Eravamo tutti e tre molto legati".
Infine, alla domanda su un ricordo della madre, Mario si interrompe commosso: "In questo momento non riesco".