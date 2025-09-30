Uccide moglie e figlio a Benevento, parla il fratello maggiore: "Non ha mai mostrato segni di violenza"

Dopo una caccia all’uomo durata dodici ore, Salvatore Ocone, imprenditore agricolo di 58 anni, sarebbe stato arrestato per il duplice omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio quindicenne, e per aver ferito la figlia sedicenne. A Dentro la notizia parla il figlio maggiore, Mario, scampato alla tragedia perché vive e lavora a Rimini.

Mario ricorda come ha appreso la notizia: "Mi hanno informato ieri mattina i carabinieri. Ho ricevuto una chiamata dei carabinieri. Il resto l’ho letto sul giornale". L’ultimo contatto con i genitori risale a pochi giorni prima: "Li ho sentiti venerdì sera. Sembrava tutto normale".