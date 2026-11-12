Addio a Toni Capuozzo, il ricordo di Gianluigi Nuzzi: "L'abbiamo considerato un papà, un nonno sempre capace di raccontare"

Toni Capuozzo , giornalista e per oltre quarant'anni inviato nelle zone di guerra per Mediaset, si è spento a 77 anni. A Dentro la Notizia , Gianluigi Nuzzi lo ricorda con queste parole: "Si è spento Toni Capuozzo e c'è emozione qui a Mediaset perché per quarant'anni, a tutti noi, ha insegnato il lavoro. L'abbiamo considerato un papà, un nonno sempre capace di raccontare con trasparenza, di raccontare con quella grande passione".

Alessandro Sallusti lo definisce così: "Direi un uomo libero, forse uno degli uomini più liberi che io ho conosciuto nella mia professione". Raggiunto al telefono, Paolo Liguori commenta: "Per me è come un pezzo di cuore che se ne va. Ci conoscevamo da, penso, 55 anni. Abbiamo vissuto una prima vita insieme". E ricorda le missioni condivise: "Siamo stati due, tre volte insieme a Sarajevo, ne abbiamo viste di tutti i colori".

Nato il 7 dicembre 1948 in provincia di Udine, da madre triestina e padre napoletano, è arrivato a Mediaset nel 1991. Aveva seguito i conflitti nell'ex Jugoslavia, in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan, e nel 2004 era stato sequestrato a Najaf, in Iraq. Il 23 ottobre aveva annunciato la malattia sui social: "Ho un tumore, proverò ad affrontarlo come sono capace".

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