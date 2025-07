Scopriamo chi sono gli ospiti del nuovo appuntamento di Battiti Live in onda lunedì 14 luglio in prima serata su Canale 5

Lunedì 14 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, Battiti Live offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.

Battiti Live 2025, gli ospiti della seconda puntata

Nel secondo appuntamento si alterneranno sul palco e nelle esibizioni on the road da Trani e Giovinazzo: The Kolors, Alfa, Annalisa, Boomdabash, Loredana Bertè, Olly, Ermal Meta, Lorella Cuccarini con Riki, Emis Killa, Benji & Fede, BNKR44, da “Amici” Antonia, Gaia, Gabry Ponte, Baby K, Serena Brancale, Planet Funk, Tananai, Capo Plaza, Fedez e Clara.

Ad accompagnare gli artisti, l’incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show Amici.

La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.

Inoltre, da questa settimana, dal lunedì al venerdì, su Italia 1, alle ore 14:40 arriva Cornetto Extra Battiti con Nicolò De Devitiis: l’appuntamento quotidiano che racconta il cuore pop di Battiti, i momenti di svago tra gli artisti e tutte le curiosità del backstage. Battiti Live è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity con anche contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.

