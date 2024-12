L'ottavo di finale, in programma martedì 3 dicembre alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Da martedì 3 a giovedì 5 dicembre torna la competizione nazionale con i primi quattro ottavi di finale: match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, oltre che su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Martedì 3 dicembre, su Italia 1, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, dalle ore 21.00 andrà in scena Milan-Sassuolo. Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari, in telecronaca Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Coppa Italia, Milan-Sassuolo: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) - Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic,Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca

A disposizione: Torriani, Nava, Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez, Bartesaghi, Musah, Morata, Okfaor, Pulisic, Camarda

SASSUOLO (4-2-3-1) - Satallino; Paz, Muharemovic, Odenthal, Missori; Iannoni, Obiang; Laurienté, Volpato, Berardi; Mulattieri. Allenatore: Grosso

A disposizione: Moldovan, Miranda, Missori, Paz, Ghion, Boloca, Kumi, Caligara, Thorstvedt, Moro, Pierini, Russo

Arbitro: Bonacina (Bergamo) Assistenti: Lo Cicero-Del Giovane IV Uomo: Colombo Var: Nasca Avar: Marini

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 3 DICEMBRE:

BOLOGNA-MONZA

in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

MILAN-SASSUOLO

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE:

FIORENTINA-EMPOLI

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE:

LAZIO-NAPOLI

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco

