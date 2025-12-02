Il talento del Milan Rafael Leao

Proseguono le sfide valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia, anche per questa edizione in esclusiva su Mediaset. Giovedì 4 dicembre alle 18 tocca a Bologna e Parma, mentre alle 21 riflettori accesi allo stadio Olimpico di Roma per la sfida tra Lazio e Milan.



Le due squadre si sono già incontrate domenica in campionato, dando vita a un match ricco di occasioni e vinto dai rossoneri grazie alla zampata di Leao. Il talento portoghese dovrebbe essere confermato da Allegri anche in Coppa Italia, dove potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Loftus-Cheek.

In difesa spazio a De Winter, con Estupinan e Saelemaekers sulle corsie laterali, mentre a centrocampo occasione importante per Samuele Ricci.



I biancocelesti dovrebbero invece affidarsi al tridente d'attacco formato da Pedro, Castellanos e Zaccagni, mentre in mezzo al campo ritrova minutaggio Dele-Bashiru.



Per scoprire chi riuscirà ad accedere ai quarti di finale, l'appuntamento è fissato per giovedì 4 dicembre alle ore 21 su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Telecronaca affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.

