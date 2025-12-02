Proseguono le sfide valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia, anche per questa edizione in esclusiva su Mediaset. Giovedì 4 dicembre alle 18 tocca a Bologna e Parma, mentre alle 21 riflettori accesi allo stadio Olimpico di Roma per la sfida tra Lazio e Milan.
Le due squadre si sono già incontrate domenica in campionato, dando vita a un match ricco di occasioni e vinto dai rossoneri grazie alla zampata di Leao. Il talento portoghese dovrebbe essere confermato da Allegri anche in Coppa Italia, dove potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Loftus-Cheek.
In difesa spazio a De Winter, con Estupinan e Saelemaekers sulle corsie laterali, mentre a centrocampo occasione importante per Samuele Ricci.
I biancocelesti dovrebbero invece affidarsi al tridente d'attacco formato da Pedro, Castellanos e Zaccagni, mentre in mezzo al campo ritrova minutaggio Dele-Bashiru.
Per scoprire chi riuscirà ad accedere ai quarti di finale, l'appuntamento è fissato per giovedì 4 dicembre alle ore 21 su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Telecronaca affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni.
Allenatore: M. Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.
Allenatore: M. Allegri
Martedì 2 dicembre:
. Juventus-Udinese, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti
Mercoledì 3 dicembre:
. Atalanta-Genoa, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1
telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero
. Napoli-Cagliari, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
. Inter-Venezia, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari
Giovedì 4 dicembre:
. Bologna-Parma, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
. Lazio-Milan, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari